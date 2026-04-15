Латышский или английский? Русский язык убирают из интернет-банков - до 20 мая клиенты должны сделать выбор
Русский язык в Латвии продолжает тихо исчезать — теперь и из интернет-банков. Клиентам латвийских банков начинают приходить письма с напоминанием, что уже совсем скоро вместо русского им придется выбирать латышский или английский, иначе выбор сделают за них.
Крупнейшие банки Латвии начали уведомлять клиентов о грядущих изменениях: русский язык исчезнет из интернет-банков и мобильных приложений. Одним из первых об этом сообщил Swedbank, разослав соответствующие письма своим пользователям.
Согласно уведомлению, уже с 21 мая обслуживание, интерфейс и вся коммуникация с клиентами будут доступны только на латышском и английском языках. Русский язык, который долгие годы оставался привычным для значительной части населения, больше не будет использоваться.
Клиентам предложено до 20 мая самостоятельно выбрать язык общения. В противном случае система сделает выбор за них — и, разумеется, это будет латышский.
Формально изменения объясняются требованиями Закона о кредитных учреждениях, который предписывает предоставлять финансовые услуги на латышском языке, а также на официальных языках стран Европейского союза. Русский, как известно, в этот список не входит — даже несмотря на то, что для сотен тысяч жителей страны он остается родным.
При этом происходящее трудно назвать неожиданностью. Ранее русский язык уже исчез из интерфейсов банкоматов. Фактически это означает, что русскоязычные жители Латвии окончательно теряют возможность пользоваться банковскими услугами на своем языке — даже в базовых, повседневных операциях. Переводы, платежи, настройки — все это теперь будет ппроисходить на госязыке.