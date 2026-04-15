Дожди, туман и до +16 градусов: какой будет погода в Латвии в четверг
Ночь в Латвии пройдет под дождями сразу в двух частях страны, а местами еще и с туманом. При этом уже днем погода станет заметно приятнее: осадки сохранятся не везде, во многих районах выглянет солнце, а температура местами поднимется до +16 градусов.
В Курземе дождь ожидается в основном в юго-западной части региона, местами осадки будут сильными. Вторая зона осадков придет с востока и принесет дождь местами в Латгале и в восточной части Видземе. Местами образуется туман. При слабом ветре минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0…+7 градусов.
Днем дожди в большей степени затронут Латгале, Селию и Видземе. Во многих районах страны выглянет солнце. Ветер в основном останется слабым. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах от +7 до +16 градусов.
В Риге в четверг облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ночью установится штиль, а воздух остынет примерно до +5 градусов. Днем будет дуть слабый северный ветер, максимальная температура составит от +8 градусов у моря до +14 градусов в южной части города.