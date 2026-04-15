ФОТО: в Елгаве начала работу первая кофейня Caffeine - для посетителей подготовили сюрпризы и скидки
14 апреля в Елгаве по адресу улица Лиела, 5/7 открылась первая в этом городе кофейня Caffeine. Таким образом, сейчас в Латвии работают уже 30 кофеен этой сети. Как и в других заведениях бренда, в дизайне елгавской Caffeine использованы элементы, связанные с местной средой: интерьер украшают изображения лося и значимые символы городского силуэта.
Новая кофейня стала одной из крупнейших в сети — помещение площадью 170 квадратных метров рассчитано на уютное размещение до 60 посетителей. По будням кофейня будет работать с 7:30 до 21:00, по субботам — с 8:00 до 21:00, а по воскресеньям Caffeine будет ждать гостей с 9:00 до 20:00.
В торжественном открытии принял участие и председатель Елгавской городской думы государственного значения Мартиньш Дагис, который вместе с председателем правления SIA Reitan Convenience Latvia Даце Довиденой перерезал праздничную ленту. Праздник открытия дополнили колесо удачи с различными призами, специальные сюрпризы для первых посетителей, а до 26 апреля по коду «Izcila kafija» можно получить скидку 20% на любой кофе.
Ассортимент в новой елгавской Caffeine будет таким же, как и в других кофейнях сети: торты, киши, десерты и свежие салаты собственного производства, а также напитки, приготовленные бариста из экологически выращенных кофейных зерен.