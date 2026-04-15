Банки вернулись в регионы Латвии, однако реальная картина оказалась не такой, как ожидали
В этом году в 12 краевых городах открылся 21 банковский филиал - очные и альтернативные, где финансовые услуги можно получить по запросу. Это произошло после внесения поправок в закон о кредитных учреждениях и в правила Банка Латвии.
Заместитель руководителя Банка Латвии Санта Пургайле сослалась на данные нескольких опросов, свидетельствующие о необходимости расширения возможностей для клиентов в получении финансовых услуг:
"Представители различных категорий населения и бизнеса, особенно малые и средние предприниматели, отмечают, что доступность финансовых услуг могла бы быть лучше, и каждый третий из них сталкивался с какими-то проблемами при получении этих услуг".
Поэтому закон о кредитных учреждениях был изменен, и в этом году три банка - SEB banka, Swedbank и Citadele - открыли новые пункты обслуживания. Восемь постоянных пунктов обслуживания - в Бауске, Кулдиге, Мадоне и Талси - и 13 альтернативных - в Салдусе, Лимбажи, Ливаны, Валке, Прейли, Краславе, Балви и Алуксне. Альтернативные пункты предоставления финансовых услуг будут работать только по запросу клиентов, пишет Lsm.lv.
Представитель Swedbank Янис Кропс сказал, что клиенту лучше всего позвонить в банк, прежде чем обратиться за такой услугой:
"И еще одна вещь. Мы просим выяснить, действительно ли вопрос, который волнует клиента, и то, что он хотел бы сделать, требует очной встречи. Потому что примерно в 50-60% случаев люди приходят решать вопросы, которые они могли бы решить по телефону или сами".
Кропс также добавил, что в некоторых местах развеиваются мифы: "Один из ранее обсуждавшихся мифов заключался в том, что местные предприниматели будут в большом количестве приходить на эти очные консультации и интересоваться возможностями финансирования бизнеса. На данный момент это не подтвердилось. Пока ни один предприниматель не проявил такого интереса".
В основном на консультации приходят пожилые люди. В Балви два банковских отделения открыты всего один день в неделю, и этого слишком мало, сказала заместитель мэра Инта Кальва. "Людей много, а значит, есть спрос. И сейчас, если рассматривать все с точки зрения восточного приграничного региона, мы говорим не только о банковских отделениях, но и о банкоматах, которых у нас нет в сельской местности. Все это нужно рассматривать комплексно".