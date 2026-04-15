До +18! В выходные ожидается сухая и солнечная погода
В четверг и пятницу во многих регионах Латвии пройдут дожди, а в субботу и воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг более сильный дождь ожидается в юго-западной части Курземе, в четверг и пятницу осадки будут в Латгале, Селии и Видземе. Ночью температура будет держаться выше нуля, а днем составит +8...+18 градусов.
В субботу, 18 апреля, ожидается легкая облачность, без осадков. Ночью температура опустится до +1...+5 градусов, днем поднимется до +13...+18 градусов, в отдельных районах на побережье будет не теплее +9 градусов.
В воскресенье прогнозируется большая облачность, без существенных осадков. Температура воздуха понизится на 2-3 градуса.
На следующей неделе во многих районах страны ночные температуры могут опуститься чуть ниже нуля, а днем будет не теплее +16 градусов. Вероятность осадков будет низкой, на большей части территории страны сохранится засушливость.