В среду воздух прогреется до +18 градусов
В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +15...+18 градусов, при этом в отдельных районах Курземе будет на несколько градусов прохладнее, прогнозируют синоптики.
Погода будет преимущественно солнечной, в Курземе облачно. Вечером в юго-западной части Курземе ожидается дождь. Ветер слабый.
В Риге ожидается сухой и солнечный день с легким восточным ветром, во второй половине дня переходящим в северный. Воздух прогреется до +18 градусов, во второй половине дня подует прохладный ветер, и у моря температура опустится до +10 градусов.