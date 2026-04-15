Часть жителей Латвии скоро получит тревожные сообщения на телефоны: власти объяснили причину
Продолжая развивать возможности противовоздушной обороны Латвии, часть жителей в апреле получит сообщения системы сотового оповещения о военных учениях. Об этом во вторник после заседания кризисного совета Кабинета министров сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспар Пуданс.
На заседании кризисного совета была представлена информация о ранее поставленных задачах по развитию возможностей латвийской противовоздушной обороны и о текущих действиях, направленных на обеспечение способности Латвии реагировать на возможные угрозы в воздушном пространстве и на восточной границе, указал Пуданс.
Он подчеркнул, что НВС постоянно поддерживают боеготовность и тренируют подразделения, чтобы те могли соответствующим образом реагировать. В апреле НВС планируют организовать учения, и жители соответствующих краев будут заранее проинформированы с помощью сотового оповещения о конкретном времени и месте их проведения.
«В каждом организованном учении в сообщениях сотового оповещения и на сайте 112.lv всегда будет четко указано, что это именно учения», — добавил Пуданс.
Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Рудолфс Азенс сообщил, что система сотового оповещения работает очень хорошо, что подтвердило и последнее уведомление, сработавшее почти на сто процентов. Сообщение на телефоны жителей было разослано менее чем за минуту.
Также VUGD совместно с НВС еще раз проверила необходимые алгоритмы запуска системы сотового оповещения.
На заседании кризисного совета Кабинета министров также был рассмотрен доклад Министерства обороны и Министерства экономики о возможностях развития индустрии дронов и антидроновых технологий, а также о сотрудничестве с украинскими партнерами.
Рассмотрев информационный доклад МВД «Выводы по итогам учений Оперативного центра управления гражданской обороной 2025 года в рамках всеобъемлющих учений государственной обороны Namejs», было принято решение поддержать предложения по укреплению гражданско-военного сотрудничества, кризисного управления в случае угрозы государству и гражданской устойчивости. Учения Namejs являются заранее запланированными и проходят по всей Латвии каждую осень с 2014 года.
В этом году учения Namejs пройдут с 31 августа по 8 октября, а выводы по итогам учений Namejs 2025 по мере возможности уже учитываются в процессах планирования и включаются в подготовку следующих учений.