Чьи щепки летят? Леса в Латвии рубят больше, но не там, где думаете
Разрешений на вырубку выдано больше, чем год назад, — но негодовать или радоваться рано. Рубят все активнее в частных лесах, тогда как государственные притормозили.
Объем древесины, указанный в разрешениях на вырубку, в прошлом году вырос на 0,45 млн м3, однако это произошло за счет частных владельцев лесов, поскольку в государственных лесах наблюдалось снижение, сообщает Dienas Bizness.
Данные Государственной лесной службы свидетельствуют, что в 2025 году выданный под вырубку объем древесины составил 15,80 млн м3, тогда как в 2024 году - 15,35 млн м3. Увеличение на 0,45 млн м3 нельзя считать значительным. В государственных лесах в 2025 году было отведено под вырубку 6,78 млн м3 древесины, что на 0,22 млн м3 меньше, чем годом ранее.
В то же время в лесах частных собственников в прошлом году выдано 9,02 млн м3 древесины, что по сравнению с 2023 годом на 0,67 млн м3 больше. Государственная лесная служба выдала разрешения на хозяйственную деятельность на 95 083 лесосеках.
Следует напомнить, что выданные разрешения на вырубку с 2011 года действительны в течение трех лет (если вырубка ведется в санитарных рубках, разрешение действительно два календарных года, а при других видах вырубок - три календарных года с момента выдачи). Владелец леса может вообще не проводить вырубку, даже если разрешение получено, и указанный в нем объем древесины не означает, что именно столько будет вырублено. Опыт предыдущих лет показывает, что отведенный на вырубку объем всегда превышает фактически заготовленный.
Хотя в Латвии площади государственных и частных лесов примерно равны, объем древесины, предназначенной для вырубки в государственных лесах, меньше, чем в частных.
Несколько опрошенных лесоводов признали, что делать выводы пока рано, поскольку по сути 2025 год стал своего рода точкой стагнации, и поэтому важно увидеть фактически заготовленные объемы древесины за прошлый год, в том числе по видам деревьев. Было также отмечено, что уже несколько лет в Латвии запрещен импорт и использование древесной продукции, произведенной в России и Беларуси, что должно отражаться на спросе на древесину не только в Балтии, но и во всей Европе.
В то же время как владельцы частных лесов, так и представители деревообрабатывающей отрасли отмечают, что в отношении будущей заготовки древесных ресурсов существует много вопросов, вызванных требованиями директив и регламентов Европейского союза, а также решениями латвийского правительства и, наоборот, непринятыми решениями. Вице-президент Федерации деревообрабатывающей промышленности Латвии Кристап Клаус делает вывод, что объем древесины, указанный в разрешениях на вырубку, не связан напрямую со спросом со стороны деревообрабатывающей отрасли, а в большей степени определяется другими факторами. В 2025 году, по его наблюдениям, со стороны потребления, вероятнее всего, будет наблюдаться снижение объемов лесозаготовки.