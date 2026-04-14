В среду станет еще теплее - латвийцев ждут +18 градусов
В среду на большей части Латвии будет светить солнце, а температура воздуха поднимется до +18 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночь ожидается ясной, больше облаков будет в Курземе и в районе границы с Россией. Будет дуть слабый восточный-юго-восточный ветер, в восточных районах страны - северный. Минимальные температуры ожидаются от -2 градусов в Видземе до +6 градусов в Лиепае.
День будет довольно солнечным, в Курземе облачно. Вечером на побережье южной части Курземе возможен дождь. Ветер будет преимущественно порывистым, в Курземе от слабого до умеренного юго-восточного. Воздух прогреется до +14...+18 градусов, максимальная температура местами по Рижскому заливу составит около +10 градусов.
В столице после ясной ночи в среду ожидается небольшая облачность. Будет дуть слабый восточный ветер, во второй половине дня переходящий в северный. Температура воздуха опустится до +5 градусов ночью и до 0...+3 градусов в пригородах. Днем столбик термометра поднимется до +17 градусов, а у моря, на севере города, температура воздуха днем опустится до +10 градусов.