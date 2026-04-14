ФОТО: в Риге на улице Бруниниеку загорелся жилой дом, привлечены значительные силы спасателей

Пожар на улице Бруниниеку (14.04.26)
Во вторник в Риге к тушению пожара в жилом доме на улице Бруниниеку, 70, привлечены значительные силы спасателей.
В 14:35 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Бруниниеку, где в деревянном двухэтажном жилом доме вспыхнул пожар, и пламя быстро распространяется, сообщили агентству LETA в службе.
В тушении пожара задействованы более 30 спасателей, восемь автоцистерн и две автолестницы.
В службе призвали людей не приближаться к месту пожара, чтобы не мешать работе и передвижению спасателей и других оперативных служб, а также не подвергать свое здоровье риску из-за дыма.
В районе происшествия — в окрестностях улиц Бруниниеку и Авоту — движение ограничено и сильно затруднено.
Как сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme, из-за пожара автобусы 50-го маршрута в направлении улицы Абренес направлены по улицам Авоту, Матиса и Чака, а затем далее по маршруту. Во время изменений не обслуживаются остановки «Улица Бруниниеку» и «Улица Чака».