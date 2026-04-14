Сегодня 18:33
Booking предупреждает клиентов: компания столкнулась с утечкой данных
Платформа бронирования жилья Booking.com столкнулась с утечкой данных, в результате которой «неавторизованные лица» получили доступ к части информации клиентов, сообщает The Guardian.
Компания заявила, что обнаружила подозрительную активность, позволившую третьим лицам получить доступ к части данных о бронированиях гостей.
В Booking.com отметили, что после выявления проблемы были предприняты необходимые меры для ограничения утечки, включая обновление PIN-кодов бронирований и уведомление клиентов.
Компания не уточнила точное число пользователей, затронутых утечкой, однако подтвердила, что доступ к финансовой информации получен не был.
Booking.com, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, предлагает более 30 миллионов вариантов размещения по всему миру и помогает путешественникам находить транспорт и жилье.