Эвика Силиня заявила, что Франция за годы членства Латвии в НАТО показала себя надежным партнером.
В Латвии
Сегодня 16:06
ФОТО: Силиня приветствовала на базе в Лиелварде французских пилотов миссии НАТО
Во вторник, 14 апреля, премьер-министр Эвика Силиня на авиабазе в Лиелварде приветствовала пилотов Военно-воздушных и космических сил Франции, прибывших в Латвию на истребителях Rafale.
В своем обращении премьер-министр подчеркнула, что за 22 года с тех пор, как Латвия является членом НАТО, Франция зарекомендовала себя как надежный партнер, неоднократно принимая на себя миссии по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Эвика Силиня поблагодарила союзников за службу и за партнерство, которое на протяжении многих лет укреплялось в совместной защите границ НАТО и общих ценностей.
22 gadu laikā, kopš Latvija ir NATO dalībvalsts, Francija ir parādījusi sevi kā uzticamu partneri, daudzkārt uzņemoties Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 14, 2026
