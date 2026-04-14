ФОТО: Силиня приветствовала на базе в Лиелварде французских пилотов миссии НАТО
Фото: flickr.com/valstskanceleja
Эвика Силиня заявила, что Франция за годы членства Латвии в НАТО показала себя надежным партнером.
Otkrito.lv

Во вторник, 14 апреля, премьер-министр Эвика Силиня на авиабазе в Лиелварде приветствовала пилотов Военно-воздушных и космических сил Франции, прибывших в Латвию на истребителях Rafale.

В своем обращении премьер-министр подчеркнула, что за 22 года с тех пор, как Латвия является членом НАТО, Франция зарекомендовала себя как надежный партнер, неоднократно принимая на себя миссии по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Фото: flickr.com/valstskanceleja

Эвика Силиня поблагодарила союзников за службу и за партнерство, которое на протяжении многих лет укреплялось в совместной защите границ НАТО и общих ценностей.

