Французские Rafale прибыли в Латвию: НАТО охраняет небо над Балтией

Как сообщалось, с 1 апреля Испанию в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с базы в Шяуляе сменили Франция и Румыния, тогда как поддержку миссии с эстонской авиабазы Эмари взял на себя португальский контингент, сменивший итальянские истребители.