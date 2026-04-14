Латвийский бренд покоряет Европу: плюс одна кофейня в Париже, на очереди - Лиссабон
Латвийский кофейный рынок уже давно вышел за пределы локальных интересов, и ярчайшим примером этой экспансии выступает компания AS Kalve Coffee, специализирующаяся на обжарке зерна сегмента specialty. На днях в Париже открылась вторая точка сети, а уже 1 мая бренд официально зайдет на рынок Португалии с открытием кофейни в Лиссабоне.
Парижская стратегия KALVE строится на контрастах. Первая локация в 9-м округе на правом берегу Сены — это ставка на динамику центра, соседство с Оперой Гарнье и главными торговыми артериями города вроде Галереей Лафайет. Вторая же точка, в 15-м округе, ориентирована на «настоящий Париж» — спокойный жилой район на левом берегу, где бренд стремится стать частью локального комьюнити, а не просто туристическим объектом.
Соучредитель компании Гатис Земанис не скрывает амбиций: присутствие в Париже — это работа на репутацию «глобального знака качества». По его словам, парижская аудитория сейчас активно переходит к модели осознанного потребления, где важна не только чашка кофе, но и прозрачность цепочки поставок, а также история продукта. Цель KALVE — войти в пятерку ведущих производителей specialty-кофе в Европе.
Интересен и концептуальный подход к дизайну интерьеров, за который отвечает соучредитель бренда Янис Андерсонс (студия FIELD). Вместо типовых решений для каждой локации создана своя философия. В 9-м округе это концепция «Сакральной эволюции», переосмысляющая кофейню как современное место для рефлексии и пауз в городском ритме. В 15-м округе реализован «Архив исчезнувших растений» — глубокая эстетическая работа, отсылающая к доисторической природе и памяти земли.
Следующим этапом станет Лиссабон. Выбор пал на район Шиаду — интеллектуальный и культурный центр города. Португалия, обладающая мощной культурой потребления кофе, сейчас переживает бум интереса именно к сегменту specialty, что делает её одним из самых перспективных рынков Иберийского полуострова.
Итог семилетней работы латвийских предпринимателей впечатляет: из одной рижской кофейни бренд вырос в сеть из 12 заведений в четырех странах. Примечательно, что проект сохраняет статус «народного» — инвесторами компании уже стали более 1500 кофеманов из стран Балтии. Судя по темпам экспансии, KALVE успешно превращает локальное увлечение качественным продуктом в масштабный международный бизнес.