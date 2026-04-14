Наш ответ "схеме Долиной": в Латвии суд сможет оставить "проблемное" жилье добросовестному покупателю
В Латвии хотят защитить людей, случайно купивших "проблемную" недвижимость. Суд сможет оставить жилье новому владельцу, даже если оно связано с преступлением — но только в исключительных случаях.
Чтобы защитить жителей, которые, сами того не зная, приобрели полученные преступным путем объекты недвижимости, Юридическая комиссия Сейма во вторник решила направить на рассмотрение в Сейм поправки к Уголовно-процессуальному закону.
Как акцентирует председатель комиссии Андрей Юдин, работа над поправками, которые защищали бы добросовестных приобретателей, началась еще в феврале, однако для ускорения процесса комиссия во вторник решила в новом законопроекте выделить соответствующие нормы и попросить Сейм рассмотреть их на заседании уже в этот четверг.
«Цель поправок не в том, чтобы изменить основной принцип, согласно которому имущество, полученное преступным путем, должно быть возвращено первоначальному владельцу, а в том, чтобы предусмотреть для суда возможность в нетипичных исключительных случаях отступить от механического применения нормы, если это привело бы к очевидно несправедливым и несоразмерным последствиям для добросовестного приобретателя. Суд в каждом деле оценит совокупность всех обстоятельств и должным образом обоснует свое решение», — подчеркивает Юдин.
Законопроект предусматривает предоставить суду возможность оставить недвижимое имущество в собственности добросовестного приобретателя, если право собственности зарегистрировано в публичном реестре. Это будет возможно только в том случае, если возврат имущества потерпевшему в конкретной ситуации не был бы справедливым решением, и суд должен будет особо обосновать такое решение.