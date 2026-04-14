У жителей Латвии поинтересовались мнением относительно качества жизни кур-несушек. Точки зрения разделились
Согласно новейшему опросу исследовательского центра SKDS, 56% жителей считают, что на промышленных птицефермах нельзя допускать содержание кур-несушек в клетках. В последнее время выросло число людей, которые категорически выступают против такой практики. Об этом сообщает общество Dzīvnieku brīvība.
Опрос SKDS, проведенный в апреле 2026 года, показывает, что содержание кур-несушек в клетках считают недопустимым 56% жителей Латвии (29,9% — однозначно нет, 25,9% — скорее нет). По сравнению с августом 2024 года, когда SKDS проводил аналогичное исследование, доля жителей, считающих, что использование клеток однозначно недопустимо, за полтора года выросла более чем на 7 процентных пунктов (с 22,6% до 29,9%).
В то же время мнение о том, что содержание кур-несушек в клетках следует разрешить, высказали 29% жителей (10,3% — однозначно да, 18,3% — скорее да). Это означает, что сторонников запрета клеток сейчас вдвое больше, чем тех, кто допускает их использование.
Тем временем число жителей, не имеющих мнения по этому вопросу, сократилось на 5 процентных пунктов (с 20,7% до 15,6%).
«Эти данные — четкий сигнал законодателям: латвийское общество больше не готово мириться с жестокостью, которую олицетворяют клеточные системы. Эмпатия людей и понимание страданий животных растут, и это отражается в их повседневных выборах. Мы видим, что жители становятся все более уверенными в своей позиции — содержание кур-несушек в тесных металлических клетках является устаревшей и неэтичной практикой, которой не место в современной Латвии», - комментирует исследование председатель правления общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Латвии намерены ужесточить наказания для владельцев домашних животных.