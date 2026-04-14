В Курземе началась перестройка сразу трех мостов: водителей ждут ограничения движения
В Курземе в апреле началась перестройка сразу трех мостов — в Южно-Курземском, Кулдигском и Вентспилсском краях. Во время работ на всех объектах движение организовано по одной полосе и регулируется светофорами.
- в Южно-Курземском крае — через реку Барта на автодороге Гробиня-Барта-Руцава (P113) на 27,20-м километре;
- в Кулдигском крае — через реку Шкервелис на местной автодороге Ленас–Алши (Шкервелис) (V1277) на 6,50-м километре;
- в Вентспилсском крае — через реку Ринда на местной автодороге Попе-Редниеки (V1315) на 3,85-м километре.
На мосту через Барту на дороге P113 демонтируют мостовое полотно до балок, построят новое, расширив проезжую часть, а также обновят железобетонные конструкции. После перестройки длина моста составит 77,6 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Для пешеходов с обеих сторон моста построят стальные тротуары шириной 1,5 метра, а на мосту уложат два слоя асфальтобетона. Работы продлятся до середины ноября. Их выполняет SIA Rīgas tilti по договорной цене 1 127 820,55 евро с НДС.
На мостах через Шкервелис и Ринду также демонтируют старое покрытие и построят новое, обновят железобетонные конструкции и уложат новый асфальт. Поскольку эти мосты находятся вне населенных пунктов, для пешеходов там оборудуют полосу, отделенную от проезжей части разметкой.
Завершить работы на этих двух мостах планируется к концу октября. На обоих объектах работы выполняет SIA Rīgas tilti. Стоимость работ на мосту через Шкервелис (V1277) составляет 481 326,21 евро с НДС, на мосту через Ринду (V1315) — 572 216,83 евро с НДС.