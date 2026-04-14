В Курземе началась перестройка сразу трех мостов: водителей ждут ограничения движения

На мосту через Барту на дороге P113 демонтируют мостовое полотно до балок, построят новое, расширив проезжую часть, а также обновят железобетонные конструкции. После перестройки длина моста составит 77,6 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Для пешеходов с обеих сторон моста построят стальные тротуары шириной 1,5 метра, а на мосту уложат два слоя асфальтобетона. Работы продлятся до середины ноября. Их выполняет SIA Rīgas tilti по договорной цене 1 127 820,55 евро с НДС.