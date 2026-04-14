Тутинс возглавил думу Резекне, но влияние Барташевича остается

Вопрос об избрании нового председателя думы был включен в повестку заседания 27 марта, однако депутаты его не рассмотрели. Тогда Барташевич пояснил, что может возникнуть юридически неясная ситуация, поскольку министр умного управления и регионального развития не освободил его от должности, а лишь отстранил. Барташевич, которому не был предоставлен доступ к государственной тайне, оспорил в суде как распоряжение министра, так и отказ Службы государственной безопасности выдать ему допуск. Пока решение суда неизвестно, и может сложиться ситуация, при которой у самоуправления окажутся два председателя. За день до заседания думы 10 апреля Административный районный суд отклонил заявление Барташевича о приостановке распоряжения министра о его отстранении, поскольку законом установлено, что председателю думы (а также его заместителю) необходим доступ к государственной тайне. Однако это решение еще можно обжаловать в Административном окружном суде.