Латвийский министр заявил, что век ископаемого топлива закончился. Теперь страну заставят ветрогенераторами
В то время как конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый энергетический кризис, эксперты на ведущей балтийской конференции по ветровой энергетике WindWorks 2026 подчеркнули значимость возобновляемых ресурсов. Об этом сообщает Ассоциация энергии ветра.
«Эпоха ископаемой энергетики завершилась, и развитие технологий вывело использование возобновляемых ресурсов на передний план», — заявил министр климата и энергетики Каспар Мелнис.
Участники конференции указали, что колебания глобальных поставок энергии и геополитическая ситуация ускорили переход к локальному производству энергии.
«Локально произведенная энергия — это ресурс, на который можно опираться в условиях кризиса», — отметил заместитель государственного секретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс.
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис, открывая конференцию, подчеркнул, что развитие возобновляемых ресурсов в Латвии является правильным направлением, что подтверждается и снижением цен на электроэнергию по сравнению с 2022 годом.
«До сих пор Латвия успешно развивала производство солнечной энергии, и следующий шаг — более широкое использование ветровой энергии», — отметил К. Мелнис.
Хотя в планах каждой страны — наращивать мощности локального производства электроэнергии, на конференции неоднократно звучало, что страны Балтии в глазах инвесторов уже формируют единый энергетический рынок, в котором решения одной страны напрямую влияют на другие. Это означает, что для дальнейшего развития будет необходима более тесная трансграничная координация и согласованные действия.
"Эксперты подчеркнули, что в энергосистемах будущего все большую роль будут играть гибкие решения — накопление энергии, умное управление и балансирование спроса. Также в дискуссиях была отмечена стратегическая значимость офшорной ветровой энергетики, при этом подчеркивалось, что для ее развития потребуется более активное участие государства", - отмечает Ассоциация энергии ветра.
