ФОТО: в Алуксне бывшую гостиницу превратили в центр отдыха с мини-SPA и детской зоной

В семейном центре отдыха в Алуксне открыли новую зону с банями и бассейнами.
Сегодня 14:45
В Алуксне расширились возможности для отдыха туристов и местных жителей — в семейном центре отдыха Ferdinands открылась новая мини-SPA-зона для взрослых и семей с детьми.
Новая зона рассчитана на спокойный отдых в небольшом кругу. В центре подчеркивают, что здесь сделали ставку не на масштаб, а на более камерный формат.
Центр Ferdinands появился после двухлетней реконструкции бывшей гостиницы Jolanta. С прошлого года здесь уже работают кафе, детская зона с игровым уголком, бассейном с шариками и горкой, а также гостиничные номера. Открытие SPA-зоны стало следующим этапом развития объекта.
Одновременно в банях и зоне бассейнов могут находиться до 25 посетителей. Для гостей доступны сауна, паровая баня, небольшой бассейн для взрослых и уличное джакузи. Для детей оборудован отдельный бассейн с горкой.
