В Латвии

ФОТО: в Алуксне бывшую гостиницу превратили в центр отдыха с мини-SPA и детской зоной

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Алуксне расширились возможности для отдыха туристов и местных жителей — в семейном центре отдыха Ferdinands открылась новая мини-SPA-зона для взрослых и семей с детьми.

Новая зона рассчитана на спокойный отдых в небольшом кругу. В центре подчеркивают, что здесь сделали ставку не на масштаб, а на более камерный формат.

Семейный центр отдыха в Алуксне дополнили новой мини-SPA-зоной.

Центр Ferdinands появился после двухлетней реконструкции бывшей гостиницы Jolanta. С прошлого года здесь уже работают кафе, детская зона с игровым уголком, бассейном с шариками и горкой, а также гостиничные номера. Открытие SPA-зоны стало следующим этапом развития объекта.

Одновременно в банях и зоне бассейнов могут находиться до 25 посетителей. Для гостей доступны сауна, паровая баня, небольшой бассейн для взрослых и уличное джакузи. Для детей оборудован отдельный бассейн с горкой.

В Алуксне расширили возможности для отдыха.

Темы

АлукснеВидземеНовости регионов

