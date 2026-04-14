Во вторник температура воздуха поднимется до +16 градусов
Во вторник в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, которые местами в южные и западные области страны могут принести кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе и Земгале - с порывами до 10-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14…+16 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива - около +10 градусов.
В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, осадков не ожидается, ветер - восточный, юго-восточный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +16 градусов.