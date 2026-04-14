Для жительницы Латвии онлайн-заказ продуктов обернулся очень неприятным сюрпризом
Заказ еды и продуктов на дом стал для многих жителей Латвии привычной частью повседневной жизни — быстро, удобно и без лишних хлопот. Однако недавно в социальных сетях появилось обсуждение неоднозначной ситуации: итоговая сумма заказа часто заметно отличается от первоначальной цены, а пользователей удивляют многочисленные доплаты.
Одна из пользовательниц поделилась своим опытом: оформляя заказ продуктов, она увидела итог, который оказался значительно выше ожидаемого. «Сегодня вечером решила сэкономить время и заказала через Wolt продукты из акции “сумасшедших дней” Stockmann с доставкой на дом — цены на знакомые товары показались вполне нормальными. Но я была в шоке, когда вместо указанных 19,92 евро мне пришлось заплатить 31,93 евро».
Разница более чем в 12 евро возникла из-за дополнительных сборов:
- плата за пакет
- сервисный сбор
- доплата за небольшой заказ
- стоимость доставки
- плата за «резервированные товары на вес»
В итоге удобство обернулось разочарованием: «Все доплаты за пакет, сервис и резервирование составили 12 евро… Спасибо, в этом году обойдусь без салата карри».
В комментариях мнения разделились. Некоторые пользователи считают такие доплаты несправедливыми: «Вообще классно: складываешь все в корзину по одной цене, а потом она вырастает в два раза». Другие же указывают, что условия изначально обозначены: «Вообще указано, что заказ должен быть на 30 евро, тогда нет доплаты. Если каждый будет заказывать по мелочи, все будут ждать доставку часами — курьеров просто не хватит».
Кто-то сравнивает с альтернативами: «Вау, на такси съездить за этим выйдет дешевле». А кого-то особенно возмущают отдельные пункты: «Ладно доплаты, но почему пакет стоит 2 евро?!»