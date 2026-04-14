В Риге заканчиваются места на кладбищах - неужели дойдет до повторного использования мест захоронений?
В Риге заканчиваются места для последнего пристанища — власти признают: проблема кладбищ становится критической. Уже обсуждаются жесткие меры, которые могут коснуться каждой семьи.
В эфире передачи «Preses klubs» на TV24 руководитель бюро вице-мэра Риги, бывший депутат Рижской думы Олаф Пулкс рассказал о серьезной проблеме, с которой может столкнуться каждый житель столицы. По его словам, в Риге все острее ощущается нехватка мест для захоронений.
«Это огромная проблема, потому что не хватает места — нам просто некуда расширяться», — подчеркнул он.
Пулкс отметил, что в столице нет такого количества свободной земли, как, например, в регионах: «У нас нет столько свободной земли, как в Латгалии».
В качестве одного из решений рассматривается аннулирование прав на использование могил, за которыми длительное время не ухаживают. При этом, как пояснил он, такие решения принимаются не сразу.
«Проверяется, убирается ли могила в течение трех лет. Это не происходит мгновенно — сначала дается время. Если ничего не происходит, только тогда вопрос рассматривается», — рассказал Пулкс.
Еще одним вариантом он назвал повторное использование мест захоронений спустя длительное время. «Спустя 25 лет можно создавать новое захоронение. Возможно, не прямо на том же месте, но где-то рядом», — пояснил он.
Пулкс также упомянул, что попытки расширения кладбищ сталкиваются с природными ограничениями. Например, в Болдерае работы пришлось остановить из-за высокого уровня грунтовых вод.
Он подчеркнул, что проблема носит системный характер и требует решений на уровне городских правил и планирования. «Без иронии — в Риге это очень большая, огромная проблема - найти новые места для захоронений», — заключил бывший депутат.