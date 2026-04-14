Оптимисты: Рижская дума рассказала о качестве воды в местах для купания
Согласно результатам анализа проб воды, отобранных в самых популярных местах зимнего купания — в заливе Луцавсалы, на Кипсале, в Вакарбули, Вецаки и Бабелитисе — качество воды хорошее и купание разрешено.
Как сообщает Рижская дума, немного хуже качество воды в месте для купания в Даугаве «Румбула», где в настоящее время купаться не рекомендуется и установлены соответствующие предупреждающие знаки.
Департамент жилищной политики и окружающей среды Рижской думы в начале апреля также организовал мониторинг качества воды в 21 популярном у жителей месте для купания в Риге, и почти во всех из них результаты анализов были хорошими. Плохие показатели качества воды зафиксированы только в местах для купания в Даугаве в районе Кенгарагса — напротив улицы Латгалес, 320, и напротив улицы Латгалес, 324D. В этих местах купание запрещено.
С учетом растущего интереса к зимнему купанию Департамент жилищной политики и окружающей среды Рижской думы уже несколько лет обеспечивает отбор проб воды с осени до весны в ряде мест для купания, проводя его раз в месяц. В этих местах по-прежнему доступны кабины для переодевания, мобильные санитарные узлы и пляжные скамейки.
Во всех официальных местах для купания купание разрешено при условии соблюдения самими отдыхающими мер предосторожности и безопасности на воде, поскольку спасатели Рижской муниципальной полиции обеспечивают спасательные работы на месте только в официальный купальный сезон — с 15 мая по 15 сентября, а после окончания сезона дежурства осуществляются только в Вецаки.
Рижская дума в конце прошлого года завершила благоустройство популярной зоны отдыха у карьера в Болдерае, где приведены в порядок как наземная, так и подводная части. С учетом проведенных работ эта зона отдыха в ближайшие годы может претендовать на статус официального места для купания.