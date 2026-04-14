Оптимисты: Рижская дума рассказала о качестве воды в местах для купания

Департамент жилищной политики и окружающей среды Рижской думы в начале апреля также организовал мониторинг качества воды в 21 популярном у жителей месте для купания в Риге, и почти во всех из них результаты анализов были хорошими. Плохие показатели качества воды зафиксированы только в местах для купания в Даугаве в районе Кенгарагса — напротив улицы Латгалес, 320, и напротив улицы Латгалес, 324D. В этих местах купание запрещено.