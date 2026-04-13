Авария с фурами на Лиепайском шоссе (13.04.26)
13 апреля после 11:00 из-за столкновения нескольких грузовиков было заблокировано Лиепайское шоссе недалеко от Тирели.
На Лиепайском шоссе столкнулись пять грузовиков: полиция назвала возможную причину аварии
На Лиепайском шоссе утром в понедельник столкнулись пять грузовиков, и, по предварительным данным полиции, причиной аварии могла стать неверно выбранная траектория движения одного из водителей. В результате ДТП один человек был доставлен в больницу, еще одному помощь оказали на месте.
Сообщение об аварии правоохранители получили в 10:58. По имеющейся у полиции первоначальной информации, мужчина 1969 года рождения, управлявший одним из грузовиков, вероятно, не выбрал безопасную траекторию движения и спровоцировал столкновение с остальными машинами.
В результате ДТП физически пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Как уже сообщалось, в понедельник утром из-за столкновения грузовиков было перекрыто Лиепайское шоссе недалеко от Тирели.
В Службе неотложной медицинской помощи ранее сообщили агентству LETA, что помощь медиков на месте понадобилась двум участникам аварии. Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести и в стабильном состоянии был доставлен в лечебное учреждение, второму госпитализация не потребовалась, поскольку серьезных травм он не получил.