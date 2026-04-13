Дети "залипают": премьер Британии объявил войну бесконечной прокрутке в соцсетях
Британский премьер назвал алгоритмы бесконечной прокрутки в TikTok и Instagram настоящей ловушкой для детей — и потребовал от платформ убрать механизмы, которые часами удерживают молодых пользователей перед экраном.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал крупнейшие социальные сети — TikTok и Instagram — избавиться от механизмов бесконечной прокрутки, которые, по его словам, формируют у молодых пользователей зависимое поведение. Об этом он заявил 13 апреля в эфире BBC Radio.
По словам Стармера, компании целенаправленно разрабатывают алгоритмы, удерживающие внимание аудитории как можно дольше, — и именно это стало причиной массовых обращений родителей к правительству с просьбой вмешаться.
«Мы проводим консультации о возможном запрете доступа для лиц младше 16 лет. Но не менее важно устранить сами механизмы прокрутки, которые вызывают зависимость — это действительно проблема», — подчеркнул премьер.
Примечательно, что в марте Палата общин проголосовала против прямого запрета соцсетей для детей до 16 лет, однако наделила правительство расширенными полномочиями в этой сфере. Теперь акцент смещается: вместо полного ограничения доступа Лондон всё активнее рассматривает регулирование самих алгоритмов — тех, что превращают случайный просмотр в многочасовое «залипание».
Великобритания в этом вопросе не одинока: схожие инициативы обсуждаются в Австралии, Франции и ряде других стран, где власти ищут баланс между защитой детей и свободой в интернете.