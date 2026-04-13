Много ли немцев осталось в Германии? Крупнейшая экономика Европы притягивает иммигрантов

Более чем у четверти жителей Германии есть иммигрантское происхождение, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные статистические данные. Примерно 21,8 миллиона жителей Германии либо родились за границей, либо их родители иммигрировали в Германию, и это составляет 26,3% от общего населения в 84 миллиона человек, свидетельствуют данные Федеральное статистическое ведомство Германии за 2025 год. По сравнению с 2024 годом доля жителей с иммигрантским происхождением увеличилась на 0,5 процентного пункта.