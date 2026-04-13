Много ли немцев осталось в Германии? Крупнейшая экономика Европы притягивает иммигрантов
Каждый четвертый житель Германии имеет иммигрантские корни — новые данные показывают, как стремительно меняется структура населения и какие группы формируют современное лицо страны.
Более чем у четверти жителей Германии есть иммигрантское происхождение, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные статистические данные. Примерно 21,8 миллиона жителей Германии либо родились за границей, либо их родители иммигрировали в Германию, и это составляет 26,3% от общего населения в 84 миллиона человек, свидетельствуют данные Федеральное статистическое ведомство Германии за 2025 год. По сравнению с 2024 годом доля жителей с иммигрантским происхождением увеличилась на 0,5 процентного пункта.
Эти данные получены в ходе ежегодной микропереписи населения, в рамках которой примерно один процент населения опрашивается по различным вопросам.
Около 20% жителей Германии являются иммигрантами первого поколения. В прошлом году их число достигло 16,4 миллиона, что на 1,7% больше, чем в 2024 году.
Статистическое ведомство отмечает, что рост числа иммигрантов в прошлом году не был столь резким, как в предыдущие годы. Среди иммигрантов первого поколения больше всего поляков и турок — по 1,5 миллиона человек в каждой группе. За ними следуют 1,3 миллиона украинцев, а также по одному миллиону россиян и сирийцев.
В свою очередь, число людей, родившихся в семьях иммигрантов, прибывших в Германию с 1950 года, достигло 5,4 миллиона. По сравнению с 2024 годом оно увеличилось на 3%.