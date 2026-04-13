В Латвии
Сегодня 18:08
Во вторник воздух прогреется до +16 градусов
Во второй половине дня во вторник воздух в Латвии прогреется до +13…+16 градусов, лишь на Курземском побережье Рижского залива будет не теплее +10 градусов.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки сохранится небольшая и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, во второй половине дня в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха на рассвете во вторник составит -1…+5 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, вероятность осадков будет низкой. Ночная температура в столице составит около +4 градусов, днем воздух прогреется до +16 градусов.