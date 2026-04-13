Тяжелая авария на Лиепайском шоссе: столкнулись несколько грузовиков, движение перекрыто
В понедельник после 11:00 из-за столкновения нескольких грузовиков было заблокировано Лиепайское шоссе недалеко от Тирели.
Согласно имеющейся у Государственной полиции первоначальной информации, в аварии участвовали пять грузовых транспортных средств. В настоящее время службы продолжают работать на месте происшествия, поэтому более подробная информация о ДТП пока недоступна.
На месте происшествия помощь медиков понадобилась двум участникам аварии, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи. Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести и в стабильном состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Второй серьезных травм не получил, поэтому госпитализация ему не потребовалась.
🇱🇻 Piecu kravas auto avārija uz Liepājas šosejas (A9, 22. km, pie viesu nama Aitiņlaukas)— BreakingLV (@breakinglv) April 13, 2026
Как сообщили в Latvijas valsts ceļi, объехать место аварии можно по дороге Калнциемс-Кудра или по Вентспилсскому шоссе.