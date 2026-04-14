"Эти поправки противоречат интересам большинства": в Латвии снова разгорелся спор о вырубке деревьев
С осени вопрос о вырубке более молодых деревьев в актуальной политической повестке несколько утих, так как соответствующий законопроект ожидал долгосрочного документа - плана основных направлений развития лесного хозяйства и связанных отраслей на ближайшие 25 лет.
Весной вернулись не только перелетные птицы, но и вопрос, который попытались включить в повестку парламента депутаты Союза зеленых и крестьян (СЗК). Хотя предложение было отклонено, аналогичная инициатива, скорее всего, будет внесена вновь, сообщает программа LTV "De facto".
Активные споры о том, что сосны, березы и ели следует разрешить вырубать на 20-30 лет раньше, чем сейчас, велись еще прошлой осенью, когда Министерство земледелия пыталось в ускоренном порядке включить изменения в повестку правительства. Однако процесс был остановлен после широких возражений и призывов сначала разработать долгосрочный стратегический документ отрасли. На необходимость такого стратегического плана перед серьезными изменениями указал и Конституционный суд, рассмотрев жалобу на принятое в 2022 году решение о разрешении на вырубку более тонких деревьев. Тем не менее, не дождавшись этого документа, депутаты СЗК внесли поправки напрямую в повестку Сейма, пишет Lsm.lv.
"На наш взгляд, сейчас не нужно ждать какого-то момента, решения надо принимать не так, как нынешнее правительство - с опозданием и с разными нелепыми аргументами. Нам нужно думать о своей экономике, о следующих годах", - таким образом обосновал законопроект депутат Сейма Улдис Аугулис (СЗК).
За передачу поправок к закону о лесе в комиссии Сейма проголосовали 34 депутата, против - 40, двое воздержались, еще 14 не голосовали. "Латвийский народ высоко ценит природу. Эти поправки противоречат интересам большинства общества. Хороший, дальновидный хозяин думает не только о сегодняшней выгоде. Он задается вопросом: что мы оставим будущему, обществу, следующим поколениям и самой отрасли? И данный законопроект на этот вопрос не отвечает", - пояснила с трибуны Сейма депутат Яна Симановска ("Прогрессивные"), объясняя голосование "против".
В итоге большинство Сейма решило не передавать изменения на рассмотрение комиссий. Против проголосовали и партнеры СЗК по коалиции. Оппозиционные депутаты голосовали по-разному, за исключением фракции "Латвия на первом месте", которая вообще не участвовала в голосовании, хотя СЗК рассчитывал на их поддержку.