"Эти поправки противоречат интересам большинства": в Латвии снова разгорелся спор о вырубке деревьев

Активные споры о том, что сосны, березы и ели следует разрешить вырубать на 20-30 лет раньше, чем сейчас, велись еще прошлой осенью, когда Министерство земледелия пыталось в ускоренном порядке включить изменения в повестку правительства. Однако процесс был остановлен после широких возражений и призывов сначала разработать долгосрочный стратегический документ отрасли. На необходимость такого стратегического плана перед серьезными изменениями указал и Конституционный суд, рассмотрев жалобу на принятое в 2022 году решение о разрешении на вырубку более тонких деревьев. Тем не менее, не дождавшись этого документа, депутаты СЗК внесли поправки напрямую в повестку Сейма, пишет Lsm.lv.