ФОТО: Lidl приступил к сносу небезопасного здания на улице Дзирциема в Риге
Компания розничной торговли Lidl начала демонтаж торгового здания на улице Дзирциема, 42 в Риге. Демонтажные работы начаты на основании проведенной технической оценки и действующих административных решений, которые позволяют снести здание по соображениям безопасности.
Решение о начале демонтажа принято после оценки всех необходимых технических предпосылок и в соответствии с нормативным регулированием. Работы проводятся с соблюдением действующих требований безопасности, охраны окружающей среды и строительства.
"Мы рады, что появилась возможность продвинуться вперед в благоустройстве этой территории. Демонтаж здания - логичный и ответственный шаг с учетом того, что оно признано небезопасным, но, к сожалению, на протяжении длительного времени у нас не было правовых оснований проводить снос. Хотя доступ в здание был ограничен, случались ситуации, когда кто-то туда проникал, тем самым подвергая себя опасности. Нашим приоритетом всегда были безопасность людей и развитие упорядоченной городской среды", - отмечает Янис Ивдрис, руководитель департамента недвижимости Lidl Latvija.
Демонтаж здания займет немного больше времени, чем обычно при проведении подобных работ, поскольку одновременно на объекте осуществляется сортировка всех материалов. О дальнейших планах по развитию этого объекта Lidl Latvija сообщит отдельно.