В тихом центре Риги появился особенный дом с арендными квартирами - что известно о новом проекте
Тихий центр Риги продолжает меняться — и, судя по всему, делает это в сторону все более дорогого и продуманного городского комфорта. На улице Стрелниеку, 4C введен в эксплуатацию новый арендный дом на 57 квартир.
Новый дом с арендными квартирами входит в третью очередь квартала Magdelēnas. Все квартиры полностью оборудованы, а на первом этаже предусмотрены коммерческие помещения площадью 155 квадратных метров. Также у дома есть закрытый внутренний двор с садом. Сейчас в здании еще продолжаются работы по обустройству квартир и общих помещений. Сдавать жилье начнут в мае.
Речь идет не просто о новом доме, а о продукте, ориентированном на требовательного арендатора. Все квартиры — полностью оборудованные, здание соответствует классу энергоэффективности A и спроектировано по принципам почти нулевого энергопотребления. Это означает не только экологичность, но и вполне практичную вещь — более низкие коммунальные расходы, что для аренды становится все более весомым аргументом.
Отдельного внимания заслуживает сам формат жилья. Помимо стандартных решений, проект предлагает частный внутренний сад, благоустроенные зоны отдыха, а для квартир на первом этаже — террасы с прямым выходом в зеленую зону. Это уже не просто “жилье в центре”, а попытка создать ощущение закрытого, почти клубного пространства — редкость для плотной городской застройки.
Важно и то, как этот проект вписывается в окружающую среду. Архитекторы подчеркивают, что задача состояла не в том, чтобы “перекричать” историческую застройку, а в том, чтобы вступить с ней в диалог. В результате получился компромисс: современная архитектура без агрессивных форм, но с акцентом на качество материалов и деталей.