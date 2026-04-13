Щедрые выплаты и слабый контроль: расходы евродепутатов от Латвии попали в центр внимания
Щедрая система выплат евродепутатам и слабый контроль за расходованием этих денег вновь вызвали вопросы в Латвии. Как выяснила программа "De facto", часть депутатов Европарламента от страны арендует офисы у собственных партий, хотя средства ЕС не могут использоваться для их поддержки.
Три депутата Европейского парламента от Латвии арендуют помещения у своих партий, и еще как минимум в одном офисе, финансируемом за счет европейских средств, регулярно создается контент, связанный с партией. Это выяснила программа Латвийского телевидения "De facto", проанализировав расходы на офисы всех латвийских депутатов Европарламента.
На эти цели каждый депутат ежемесячно получает 4950 евро, однако данные средства нельзя использовать для поддержки партий. Система оплаты труда депутатов Европарламента весьма щедра. Их ежемесячная зарплата до налогов превышает 11 тыс. евро, плюс надбавки на помощников и командировки. Еще 4950 евро в месяц перечисляются на так называемые общие расходы: аренду и содержание офиса, оборудование, связь и представительские расходы. Именно эта статья является одной из наименее прозрачных, сообщает Lsm.lv.
В целом на всех депутатов Европарламента приходится около 42 млн евро в год, которые выплачиваются фиксированной суммой без требования чеков и детальных отчетов.
"Я бы сказал, что во всем бюджете Евросоюза именно с этими выплатами связаны самые высокие риски. Да, это небольшая сумма, но символически важная, поскольку избранные представители тратят деньги налогоплательщиков без какого-либо контроля", - заявил программе директор офиса ЕС Transparency International Ник Айоса.
Антикоррупционная организация Transparency International уже много лет предупреждает, что без строгого контроля средства могут использоваться также для поддержки партий депутатов. Один из основных рисков - аренда помещений у собственной партии. Понимание латвийскими депутатами того, как можно расходовать средства на офис, различается.
"Нельзя арендовать помещения у своей партии, по крайней мере так это трактовалось", - отметил депутат Европарламента Мартиньш Стакис ("Прогрессивные").
"У нас был опыт, когда мы были в партии "Отечеству и свободе"/LNNK" - четыре из девяти депутатов, тогда у нас был офис вместе с партийным офисом. Это было в 2004-2009 годах. Тогда контролирующие службы дали рекомендации, что желательно, чтобы депутаты не оказывали финансовую поддержку партиям", - напомнил вице-президент Европарламента Роберт Зиле (Нацобъединение).
По запросу программы "De facto" депутаты раскрыли данные о своих офисах. Помещения у своей партии в субаренду арендуют политики "Нового Единства" Сандра Калниете и Инесе Вайдере. Офис Калниете стоит 500 евро в месяц. В ответе Вайдере сумма не указана, только отмечено, что цена соответствует рыночной.