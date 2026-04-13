Сегодня 11:23
В странах ЕС начинается неделя усиленного контроля скорости: водителей ждут массовые проверки
С понедельника, 13 апреля, по 19 апреля в странах Евросоюза пройдет акция Roadpol, в рамках которой полиция усилит контроль за скоростью. Особенно масштабные проверки запланированы на 15 апреля, когда в странах-участницах состоится суточный марафон контроля скоростного режима.
В этом году акция проводится в странах-участницах сети Европейской дорожной полиции уже в 13-й раз. Цель мероприятия - обратить внимание на риски и последствия превышения допустимой скорости как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
В рамках акции 15 апреля во всех странах-участницах пройдет 24-часовой марафон контроля скорости, в ходе которого соблюдение скоростного режима будет проверяться особенно тщательно.