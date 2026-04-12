К жителям Лудзы обратились со срочным призывом относительно потребления воды
В связи с повреждением на городских магистральных канализационных сетях, выявленным 11 апреля, компания LNS pakalpojumi призывает жителей по возможности сократить потребление воды.
Компания просит особенно внимательно отнестись к бытовому использованию воды: уменьшить частоту стирок и мытья посуды, сократить время принятия душа, воздержаться от полива сада или двора, а также отложить использование других водоёмких устройств. Эти временные меры помогут сохранить пропускную способность системы и снизить риск перегрузки канализационных сетей.
Призыв ограничить потребление действует также завтра, 12 апреля, и в понедельник, 13 апреля. В случае изменений будет предоставлена дополнительная информация через официальные каналы связи. Компания просит следить за актуальными объявлениями на сайте и в социальных сетях, а также проинформировать соседей и окружающих, у которых может не быть доступа к этой информации.
В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. Ответственные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. При необходимости возможны кратковременные перебои в отводе воды или снижение скорости пропускной способности канализационной системы в отдельных районах; жителей просят соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать о выявленных утечках, усилении неприятного запаха или других нарушениях, позвонив на круглосуточный телефон LNS pakalpojumi или написав на электронную почту, указанную на сайте компании.