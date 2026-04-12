Из-за украинских ударов у берегов Эстонии скопились десятки судов, которые шли в Россию
Направлявшиеся в российские порты на Балтике танкеры и сухогрузы продолжают массово использовать неофициальную якорную зону в экономических водах Эстонии, сообщает rus.err.ee.
По словам командующего ВМС Эстонии коммодора Иво Вярка, сейчас в этой зоне, расположенной к северу от Локса, остаются десятки судов.
"События происходят с небольшой задержкой. Число судов в этой зоне стало расти через три-четыре дня после украинских воздушных атак на Усть-Лугу и Приморск и в какой-то момент там, напротив Локса, скопилось около 40 судов. Сейчас их там стало меньше, около 30, видимо, потому, что экспорт нефтепродуктов через Приморск возобновился", – говорит командующий ВМС Эстонии Иво Вярк.
По данным российского издания "Коммерсант" и агентства Reuters, экспорт из российских портов на Балтике упал в апреле до минимума с начала года, и отгрузка происходит с примерно десятидневной задержкой.
Коммодор Иво Вярк отмечает, что половина стоящих напротив Локса судов фигурирует в санкционных списках Европейского союза, Великобритании и США. Это, помимо прочего означает, что эстонские фирмы и береговые службы не предоставляют таким судам никаких услуг.
В Эстонии скопление судов вызывает беспокойство. Во-первых, пребывание такого числа судов на небольшом расстоянии друг от друга может представлять риски для безопасности мореплавания, во-вторых, такие суда могут представлять и угрозу для окружающей среды.