В Латвии
Сегодня 18:11
В Латвии после холодной ночи воздух днем прогреется до +14 градусов
В Латвии сохранится сухая и спокойная погода: ночью местами еще ожидаются слабые заморозки, а днем воздух прогреется до +10…+14 градусов.
Ночью на западе страны ожидается небольшая облачность, а на востоке Латвии небо будет переменно облачным. Ветер будет слабым, осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до +2…-3 градусов.
В Риге ночью также будет переменная облачность, погода останется сухой. Будет дуть слабый ветер, а воздух остынет до 0…+1 градуса. Днем солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. Слабый ветер сохранится, а столбики термометров поднимутся до +10…+14 градусов, при этом на западном побережье залива воздух прогреется лишь до +7…+9 градусов.
В Риге временами облака будут закрывать небо, однако осадков не ожидается. Слабый ветер сохранится, а температура воздуха повысится до +11…+13 градусов.