Игры на природе хороши, пока не наносят вред самой природе!
В Латвии
Сегодня 12:11
"Пусть лучше в лесу, чем в телефоне": спор о проделках детей в Царникаве расколол людей
Пост в соцсетях о "разгроме" природного парка детьми вызвал бурю споров: одни защищают игры на свежем воздухе, другие говорят о порче деревьев и мусоре. Где проходит граница?
Некая анонимная жительница Царникавы в Facebook жалуется на местных сорванцов, которые не сидят спокойно у своих умных устройств и игровых консолей, а отправляются в лес, чтобы портить территорию природного парка Piejūra:
«Понимаю, строить штабы — это здорово, но это уже слишком. Днем часть нашего любимого прогулочного маршрута выглядит просто криминально. Не только разрушенная природа, самовольно спиленные деревья, но и разбросанный мусор. Есть еще несколько таких мест, где штабы окружены отходами. Сейчас, конечно, набежит толпа защитников детей, но у всего есть свои границы и правила одинаковы для всех».
Эта публикация в интернете получила десятки комментариев, где одни радуются детским развлечениям, а другие строго осуждают:
- «Радость, что дети на природе, а не у экранов. Там довольно много сломанных деревьев, которые такими были и раньше. И у меня есть возражения к автору, что она пишет анонимно».
- «Пусть делают, на свежем воздухе! Уже ничего нельзя: в гараже шуметь нельзя, собак выгуливать нельзя, штабы строить нельзя… Одни только ходячие ворчуны с номером полиции в телефоне».
- «Строить штабы — это здорово! Но есть несколько вещей, которые нужно соблюдать: во-первых, выбор места — вне природных парков, подальше от троп, наличие сухого материала вокруг. По закону можно строить только из упавших веток, но большинство людей не будет возражать, если вы не рубите живые деревья, не сдираете кору, не вырываете мох, не мусорите и соблюдаете пожарную безопасность. Родители должны это объяснять. В целом надо радоваться, что еще есть мальчишки, которые это делают — это вопрос воспитания».
- «Насколько знаю, мальчики спрашивали у муниципальной полиции, можно ли там строить штаб! И пусть лучше строят и развивают фантазию, чем тупо смотрят в экран».
- «Вообще это интересное место — на пересечении просек и троп там частная собственность и природный парк Piejūra. В любом случае ни там, ни там такая самодеятельность не разрешена. И дело не только в разрушенном почвенном покрове или спиленных и сломанных деревьях, прибитых гвоздями к живым деревьям, но и в разбросанных пустых PET-бутылках, пластиковых упаковках и другом мусоре».