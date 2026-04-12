Тонны мусора и тысячи евро расходов: во что обходится безответственное поведение жителей Елгавы
Весенняя уборка в Елгаве выявила тревожную картину: тонны мусора в зеленых зонах, сотни евро расходов и даже найденный электросамокат. Город снова платит за безответственность жителей.
Коммунальное предприятие города Елгавы Pilsētsaimniecība сообщает: «Во время весенней уборки открывается неприятная картина — в общественных местах по-прежнему оставляют мусор, создавая дополнительные расходы для города. Такое поведение увеличивает затраты на содержание города и ухудшает общее качество окружающей среды».
В зеленой зоне улицы Карклу у улицы Путну, куда зимой самоуправление вывозило снежные массы из центра, жители уже свезли различные виды бытовых, биологических и строительных отходов. Для уборки этой территории была привлечена техника, которая вывезла более трех тонн мусора, а его сбор обошелся городу более чем в 1600 евро. Похожая ситуация на дороге Карниню, где собрано более 400 килограммов отходов, а расходы составили около 500 евро. Среди крупных куч мусора даже был найден электросамокат Bolt.
Также регулярно наблюдается, что мусор оставляют у автобусных остановок и в других местах города, где уже установлены контейнеры. Большую часть таких отходов можно было бы утилизировать бесплатно, используя городские площадки раздельного сбора отходов на улице Салнас, 20, улице Паулa Лейиня, 6, или улице Ганнибу, 84. Там бесплатно можно сдать биологические садовые отходы, сортируемые материалы — бумагу, картон, пластик, стеклянную тару, оконное стекло, металл, металлическую упаковку для напитков, текстиль, а также электрическое и электронное оборудование.
Pilsētsaimniecība напоминает: «Призываем быть ответственными — не оставляйте мусор в городе!» и указывает, что обязательные правила самоуправления Елгавы запрещают выносить бытовые отходы за пределы своей собственности или оставлять их на обочинах без согласования с оператором по обращению с отходами.