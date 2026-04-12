Тонны мусора и тысячи евро расходов: во что обходится безответственное поведение жителей Елгавы

В зеленой зоне улицы Карклу у улицы Путну, куда зимой самоуправление вывозило снежные массы из центра, жители уже свезли различные виды бытовых, биологических и строительных отходов. Для уборки этой территории была привлечена техника, которая вывезла более трех тонн мусора, а его сбор обошелся городу более чем в 1600 евро. Похожая ситуация на дороге Карниню, где собрано более 400 килограммов отходов, а расходы составили около 500 евро. Среди крупных куч мусора даже был найден электросамокат Bolt.