Синоптики сообщили, когда в Латвии потеплеет до +20 градусов
После ночных заморозков в Латвию постепенно придет более мягкая и по-весеннему теплая погода. Уже в ближайшие дни температура начнет уверенно расти, а к концу недели в отдельных районах воздух может прогреться почти до +20 градусов.
В начале новой недели в небе сохранится переменная облачность. В понедельник существенных осадков не ожидается, а во вторник местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, который во вторник немного усилится и подует с северо-востока и востока.
В ночь на понедельник столбики термометров еще опустятся ниже 0 градусов, но уже во вторник по всей стране температура воздуха останется положительной. Днем воздух прогреется до +10…+16 градусов, и только в Курземе, на побережье залива, будет немного прохладнее — там +6…+10 градусов.
В оставшуюся часть недели погода сохранится похожей: солнце будет чаще показываться из-за облаков, а небольшие осадки ожидаются лишь местами. По ночам температура будет опускаться до +1…+5 градусов, а днем местами приблизится к отметке +20 градусов.