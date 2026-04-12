Чем может обернуться введение квот на латышскую музыку на радиостанциях - мнение специалиста
Введение квот на латвийскую музыку может не поддержать молодых артистов, а лишь усилить ротацию уже популярных исполнителей — радиорынок предупреждает о рисках вмешательства и потере разнообразия.
Введение квот для увеличения доли созданной в Латвии музыки на коммерческих радиостанциях не улучшит позиции молодых музыкантов и исполнителей в радиопрограммах, заявил агентству LETA коммерческий директор Radio SWH Филипс Рубенис. Он признает, что Radio SWH выступает против «вмешательства в уже чрезмерно регулируемую и хрупкую радиоиндустрию».
«При введении новых правил или ограничений конкуренция еще больше обострится, а различия между форматами и содержанием радиопрограмм уменьшатся», — считает Рубенис.
Он отмечает, что в группе Radio SWH есть радиопрограмма, в которой звучит только латвийская музыка, а также на самом Radio SWH доля музыки на латышском языке составляет около 25%. Рубенис объясняет, что у каждой коммерческой радиопрограммы сформирована своя особая ниша и формат, а значит, и своя аудитория, которая хочет слушать именно такой контент.
«При введении квот не будет достигнут желаемый результат — просто чаще будут звучать песни групп Prāta vētra, Instrumenti или Донса, которые уже узнаваемы», — сказал Рубенис.
Ранее сообщалось, что представители музыкальной индустрии Латвии в открытом письме призывают депутатов Сейма поддержать предложение увеличить долю созданной в Латвии музыки в эфире коммерческих радиостанций, установив квоты, как это сделано в других странах, включая Эстонию. Представители индустрии подчеркивают, что созданная в Латвии музыка, песни на латышском языке и местные исполнители в радиоэфире находятся в меньшинстве. Доминирует музыка из России, США и других стран. «Эта ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит вред как экономике Латвии, так и культурной среде и государственной безопасности», — отмечают представители отрасли.