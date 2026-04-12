Чем может обернуться введение квот на латышскую музыку на радиостанциях - мнение специалиста

Ранее сообщалось, что представители музыкальной индустрии Латвии в открытом письме призывают депутатов Сейма поддержать предложение увеличить долю созданной в Латвии музыки в эфире коммерческих радиостанций, установив квоты, как это сделано в других странах, включая Эстонию. Представители индустрии подчеркивают, что созданная в Латвии музыка, песни на латышском языке и местные исполнители в радиоэфире находятся в меньшинстве. Доминирует музыка из России, США и других стран. «Эта ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит вред как экономике Латвии, так и культурной среде и государственной безопасности», — отмечают представители отрасли.