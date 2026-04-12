Евродепутат от Латвии: выборы в Венгрии могут сохранить влияние Кремля в ЕС
Выборы в Венгрии могут изменить баланс сил в Европе: речь идет не только о власти Виктора Орбана, но и о влиянии Кремля, поддержке Украины и будущем отношений с ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии, которые проходят в воскресенье, во многом определят, продолжится ли в Европе откровенное влияние Кремля, подчеркивает в социальных сетях депутат Европейского парламента Инесе Вайдере. Она делает вывод, что венграм придется выбрать, продолжать ли курс премьер-министра Виктора Орбана или двигаться в европейском направлении. По мнению Вайдере, на протяжении многих лет политика Орбана характеризуется коррупцией, растратой фондов Европейского союза (ЕС) и дружественными отношениями с Россией.
Депутат Европарламента упоминает появившиеся сообщения о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в России раскрыл министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию о ЕС и Украине, а также о договоре между Россией и Венгрией о более тесном сотрудничестве. Она отметила, что Венгрия также продолжает закупать российский газ и нефть, однако жители платят за топливо дороже, чем в соседних странах, тогда как прибыль в миллионы евро попадает в карманы приближенных к Орбану лиц.
Вайдере подчеркнула, что Венгрия не участвует в общей европейской помощи Украине и систематически ее блокирует, в том числе кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, а также не позволяет транспортировать военную технику в Украину через свою территорию.
Уже сообщалось, что если на выборах, запланированных на 12 апреля, победит консервативная партия Орбана Fidesz, он останется на посту премьер-министра пятый срок подряд. Однако в независимых опросах по популярности его опережает лидер оппозиции Петер Мадьяр.