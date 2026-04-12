Ультраправый раскол в Европе: кого-то тянет к Кремлю, а кого-то - прочь

Представители эстонской партии "Правые" пишут в блоге, что среди европейских ультраконсерваторов намечается явный раскол в отношении к России. Для объяснения проводится параллель с 1960–1970-ми годами прошлого века, когда часть европейских коммунистических партий дистанцировалась от политики Советского Союза и сформировалось направление еврокоммунизма. Другие же остались верны Москве, и многие из них после распада Советского Союза исчезли с политической арены.