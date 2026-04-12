Ультраправый раскол в Европе: кого-то тянет к Кремлю, а кого-то - прочь
Европейские ультраконсервативные партии сталкиваются с расколом из-за отношения к России: одни сближаются с более мягкой линией по Кремлю, другие дистанцируются и критикуют политику Владимира Путина.
Представители эстонской партии "Правые" пишут в блоге, что среди европейских ультраконсерваторов намечается явный раскол в отношении к России. Для объяснения проводится параллель с 1960–1970-ми годами прошлого века, когда часть европейских коммунистических партий дистанцировалась от политики Советского Союза и сформировалось направление еврокоммунизма. Другие же остались верны Москве, и многие из них после распада Советского Союза исчезли с политической арены.
По оценке "Правых", подобная ситуация выбора теперь возникла и среди ультраконсервативных партий. По их словам, один лагерь объединяет партии, придерживающиеся более мягкой позиции в отношении Кремля. В качестве примера приводится группа "Патриоты за Европу" (Patriots for Europe), объединяющая правые и национал-консервативные партии Европарламента, в которую, среди прочих, входят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер итальянской правой партии "Лига" Маттео Сальвини и Герт Вилдерс из нидерландской правопопулистской "Партии свободы".
Ко второму направлению партия относит те правые силы, которые более критично настроены по отношению к России и осуждают действия президента Владимира Путина. В качестве примеров называются "Шведские демократы", "Истинные финны" и латвийское "Национальное объединение".