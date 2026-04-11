Психические и поведенческие нарушения — среди самых частых причин инвалидности у детей в Латвии.
Сегодня 20:45
В Латвии насчитали 10 005 детей с инвалидностью: больше всего среди них 17-летних
В Латвии к концу 2025 года было зарегистрировано 10 005 детей с инвалидностью, и самая многочисленная группа — это подростки 17 лет.
В конце 2025 года в Латвии было 10 005 детей с инвалидностью. Больше всего среди них было 17-летних подростков - 764.
4542 детям инвалидность была присвоена в связи с психическими и поведенческими нарушениями, у 458 детей были нарушения слуха, у 238 - нарушения зрения, у 238 - нарушения опорно-двигательного аппарата.
В конце прошлого года в Латвии также было 4495 детей, инвалидность которым была присвоена по другим причинам или причина не была указана.