Солнце, слабый ветер и до +14 градусов: какой будет воскресная погода в Латвии
После ночных заморозков в Латвию вернется более мягкая погода. В воскресенье в Риге и во многих районах страны воздух прогреется до +10…+14 градусов, хотя местами на востоке и у побережья будет заметно прохладнее.
Ночью небо будет переменно облачным. В юго-восточных районах облаков окажется больше, и местами там возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым, а температура воздуха понизится до +2...-3 градусов.
В столице в начале ночи сохранится облачная погода, однако затем облака постепенно рассеются, небо прояснится, и ночь пройдет без осадков. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до 0...+2 градусов.
В воскресенье по стране ожидается переменная облачность, местами в восточных районах пройдет небольшой дождь. Ветер останется слабым. Воздух прогреется до +10...+14 градусов, однако в восточных районах и местами на побережье залива будет прохладнее — там температура составит +7...+9 градусов.
В Риге в течение дня сквозь облака будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. Ветер останется слабым, а температура воздуха повысится до +11...+13 градусов.