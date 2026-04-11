Красиво летать не запретишь! Как в Брюссель отправляется Эвика Силиня и как - премьер Эстонии
Фото: Скриншот Instagram
Премьер-министр Эстонии под своей фотографией в экономическом классе пишет, что экономически сильный Европейский союз важен для Эстонии. Поддержка Украины также важна. Силиня, летевшая бизнес-классом, подчеркивает, что будет представлять интересы Латвии в Брюсселе и решать, как снизить цены на энергоносители.
Paula Ivanova

Kas jauns / Otkrito.lv

Недавно премьер-министр Эстонии Кристен Михал и премьер-министр Латвии Эвика Силиня опубликовали в социальной сети Instagram очень похожие, но на самом деле показательно разные фотографии.

Еще 18 марта аккаунт Эвики Силини в Instagram украсила деловая фотография с рейса airBaltic, под которой было указано, что премьер направляется в Брюссель, чтобы представлять интересы Латвии в Европейском совете. Почти идентичное фото разместил и ее эстонский коллега, у которого цели в Брюсселе были схожими.

Кто-то в бизнесе, а кто-то в экономе

Различия скрываются в деталях: на фотографиях видно, что премьер-министр Эстонии летит эконом-классом, тогда как наша премьер — бизнес-классом. Журнал Kas Jauns связался с офисом Силини и получил подтверждение, что перелет в Брюссель 18 марта действительно был совершен в кресле бизнес-класса: "Премьер-министр Эвика Силиня на заседание Европейского совета, проходившее 19 и 20 марта, отправилась авиакомпанией airBaltic - в бизнес-классе".

Силиня, летевшая бизнес-классом, сообщила, что будет представлять интересы Латвии в Брюсселе и принимать решения о снижении цен на энергоносители.
В офисе также пояснили, что порядок возмещения командировочных расходов премьер-министра определяется специальными правилами Кабинета министров № 969. Они предусматривают, что "расходы на поездки высших должностных лиц государства, в том числе президента, председателя Сейма, премьер-министра, покрываются в соответствии с фактическими затратами с учетом цели командировки, специфики должностных обязанностей и соображений безопасности".

Фото: Скриншот Instagram
Премьер-министр Эстонии под своей фотографией в экономическом классе пишет, что экономически сильный Европейский союз важен для Эстонии. Поддержка Украины также важна.
Тем временем на фотографии Кристена Михала ясно видно, что премьер-министр Эстонии отправляется в Брюссель эконом-классом и соседствует с другими обычными пассажирами.

