В Латвии
11 апреля 2026 г., 08:43
Суббота принесет в Латвию почти идеальную весеннюю погоду
В субботу будет преимущественно солнечно и умеренно тепло, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем в субботу на западе Латвии погода будет ясной, тогда как на востоке ожидается переменная облачность. Вечером местами на юго-востоке облака также принесут небольшой дождь. Ветер продолжит дуть слабо, а воздух прогреется до +6…+13 градусов.
В Риге будет преимущественно ясная и сухая погода, продолжит дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +9…+11 градусов.