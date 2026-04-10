Соседи ничего не заметили: в квартире в Кенгарагсе нашли двух умерших
Незадолго до полуночи в одной из квартир в Кенгарагсе были обнаружены двое умерших — мужчина и женщина. Государственная полиция сейчас выясняет причину их смерти, при этом одна из версий указывает на возможную передозировку наркотиков.
Жилье принадлежит пожилой женщине, которая, как говорят, делила его со своим сыном. Оперативные службы прибыли около полуночи, поэтому произошедшее, можно сказать, прошло мимо внимания соседей, сообщает «Degpunktā».
«Я слышала какой-то шум, что кто-то поднимался наверх, но что произошло в квартире, честно говоря, не знаю. Я знаю этого соседа, он любитель выпить, сидел в тюрьме, и не один раз. То есть он и его друг. Очень страшно. Спасибо, что рассказали. [DP: А в квартире там было тихо? — ред.] Да, он вообще редко там ночевал. У него есть какая-то женщина, его мама живет на даче, бабушка Вера. Я надеюсь, что она жива. Поэтому я его здесь вижу очень редко, она на даче. А он периодически сюда приходит и уходит. Боже мой, как страшно жить в наше время, честно говоря», — рассказала соседка.
По словам жильцов дома, сосед был человеком вежливым, но непредсказуемым. Дверь квартиры не взломана, однако сейчас она опечатана. Кто вызвал медиков, неизвестно. Неофициальная информация указывает на то, что, возможно, люди умерли от передозировки наркотиков. В подъезде и во дворе не видно шприцев или других характерных предметов, которые могли бы свидетельствовать о присутствии наркопотребителей в доме. «В квартире обнаружены два тела — 49-летней женщины и 51-летнего мужчины. Начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, назначены экспертизы, однако первоначальная информация не свидетельствует о совершении преступления», — пояснили в Государственной полиции.