Одна ошибка - 130 заболевших: что произошло в рижских детсадах
Массовая вспышка сальмонеллеза в двух рижских детсадах затронула более 130 человек, и хотя лаборатории не нашли бактерию в продуктах, эпидемиологи почти уверены: источник скрывается в одном конкретном блюде и человеческой ошибке.
Специалисты еще ищут ответ на вопрос, что стало причиной одной из крупнейших за последние годы вспышек сальмонеллеза в двух детских садах в Иманте и Агенскалнсе, в результате которой заболели 128 детей, семь педагогов, а затем еще четыре человека, однако уже почти нет сомнений, что это было конкретное блюдо, сообщает Tvnet.lv.
"Маленькая ошибка, но огромное число заболевших", - так о возможной причине заражения говорит руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Сигита Гейда. Хотя продукты в оба детских сада поставляет одно предприятие - Fristar, еда готовится на кухне 215-го детского сада, где, возможно, и начался путь распространения сальмонеллеза. На лабораторные исследования были переданы образцы яиц, свинины, мяса птицы и рыбной продукции, а также смывы с различных поверхностей. Проведенное в институте BIOR исследование показало, что ни в продуктах питания, ни в образцах смывов сальмонелла не обнаружена. Тем не менее Продовольственно-ветеринарная служба проводит оценку ответственности Fristar.
В свою очередь ЦПКЗ продолжает углубленное эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, что и каким образом могло вызвать массовое заражение. С наибольшей вероятностью первоначальное заражение произошло 17 марта, поскольку первые дети заболели 18 марта. Симптомы заболевания развиваются через 6-48 часов после инфицирования. Отвечая на вопрос, как из одного источника могло заразиться столь большое количество людей, эксперт поясняет, что в благоприятной среде сальмонелла размножается очень быстро - для этого достаточно даже того небольшого времени, пока еду раскладывают по посуде, относят детям и они начинают есть.