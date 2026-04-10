Благодаря открытию нового отдела полиции рижанам пообещали большую безопасность
В среду, 15 апреля, состоится открытие Единого центра управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции. Благодаря уникальным техническим решениям Рига сможет гордиться одним из самых современных центров видеонаблюдения и управления кризисами в Балтии.
По мнению вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, новый центр позволит существенно повысить уровень безопасности в городе. По его словам, это долгожданный проект, который благодаря современным техническим возможностям даст возможность Рижской муниципальной полиции гораздо оперативнее поддерживать порядок, а также предотвращать и раскрывать правонарушения.
Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в свою очередь отмечает, что создание центра стало важным шагом в модернизации оперативной деятельности и внедрении современных технических решений. Это позволяет значительно эффективнее контролировать порядок на улицах Риги и обеспечивать высокую оперативность при управлении кризисными ситуациями.
В 2024 году Рижская дума поддержала реконструкцию здания на улице Ледургас, 26 (бывшее здание Рижской 29-й средней школы), преобразовав его в Единый центр управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции.
